Domenica 10 Aprile 2022 dalle 08:00 alle 16:00

Torniamo in presenza anche nella Riserva Naturale Torbiere di Marcaria, con il nostro Bioblitz di Primavera!!

A guidarvi alla scoperta della riserva sarà Lorenzo Maffezzoli, il nostro naturalista di riferimento per le Torbiere ma non solo, dalle 10 alle 12.

E ci sarà anche il nostro Adriano Talamelli, che da quasi 20 anni inanella gli uccelli presenti in riserva a scopo scientifico! Troverete Adriano dalle prime luci dell'alba fino alle 16 del pomeriggio.

I dati di presenza di flora e di fauna che fotograferemo in riserva saranno inseriti sulla piattaforma iNaturalist.org, che vi invitiamo da subito a scaricare sul vostro cellulare! E' un modo per diventare protagonisti della citizen science, per accrescere la conoscenza del nostro territorio!

Se non conoscete RN Torbiere di Marcaria

Se volete sapere qualcosa di più sull' inanellamento scientifico

L'iniziativa è a libero accesso e gratuita.

I docenti che parteciperanno potranno richiedere attestato di frequenza.

Saranno rispettate le norme vigenti relative al contenimento del contagio da COVID 19.

Vi aspettiamo!