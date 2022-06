Escursione multisensoriale inclusiva

Sabato 25 Giugno 2022

In occasione della 7a edizione di "Natura senza barriere" escursione per scoprire la natura ad occhi chiusi in collaborazione con l'Unione Ciechi e Ipovedenti.

La fruizione delle risorse naturali è una parte importante per ogni individuo. La presenza di disabilità di qualunque genere non dovrebbe mai costituire un ostacolo o essere motivo di esclusione per nessuno. Con questa escursione sarà abbattuto il tabù del "vietato toccare" e la visita diventa, per tutti, un'esperienza multisensoriale da fruire non solo con gli occhi ma anche toccando direttamente alcuni reperti naturali. Anche le orecchie diventeranno protagoniste di questo evento per ascoltare ciò che la natura offre a livello sonoro!

Evento inclusivo per tutti, ai vedenti sarà chiesto di bendarsi.

Programma

Ritrovo:

per i non vedenti e ipovedenti ritrovo ore 8,30 presso la stazione dei treni di Bergamo (pullman gratuito a disposizione per ipovedenti e non vedenti con accompagnatori - max 20 posti), termine evento ore 16.

per gli altri partecipanti ritrovo ore 10 davanti al ristoro "Al Ciar".

Possibilità di pranzo presso il ristoro "Al Ciar" con Menù Parco Vivo a prezzo convenzionato di 15 euro (prenotazione pranzo obbligatoria inviando una mail a orobiebg@eliante.it) oppure pranzo libero a cura dei partecipanti.

Escursione adatta a tutti, la responsabilità dei minori è a carico dei genitori/accompagnatori. Necessario idoneo abbigliamento per passeggiate in montagna. La difficoltà dell'escursione è facile (nessun dislivello).

Partecipazione gratuita (ad esclusione del pranzo facoltativo) a numero chiuso con prenotazione obbligatoria entro venerdì 24 giugno inviando una mail a orobiebg@eliante.it