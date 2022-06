Escursione multisensoriale inclusiva

Domenica 26 Giugno 2022

In occasione della 7a edizione di "Natura senza barriere" escursione inclusiva per scoprire la natura in tutte le sue sfaccettature. Con questa escursione sarà abbattuto il tabù del "sentiero inaccessibile" e la visita al mondo naturale diventa, per tutti, una esperienza unica!

Sarà possibile ascoltare, osservare, toccare, annusare ciò che ci circonda.

Programma

Ritrovo ore 9 presso il laghetto di Valcanale di Ardesio ed escursione fino al Rifugio Alpe Corte termine evento ore 16.

Verranno messe a disposizione alcune Joëlette, speciale carrozzella che permette la pratica di gite ad ogni persona a mobilità ridotta o in situazione di altra disabilità, grazie all'aiuto di due accompagnatori in collaborazione con il CAI. A disposizione un servizio jeep per persone a mobilità ridotta o in situazione di altra disabilità (a prezzo convenzionato) in collaborazione con Rifugio Alpe Corte.



Necessario idoneo abbigliamento per passeggiate in montagna. La difficoltà dell'escursione è media (400 m di dislivello in salita).

La responsabilità dei minori è a carico dei genitori/accompagnatori.

Possibilità di pranzo presso il rifugio Alpe Corte con Menù Parco Vivo a prezzo convenzionato di 15 euro (prenotazione pranzo obbligatoria inviando una mail a orobiebg@eliante.it) oppure pranzo libero a cura dei partecipanti.



Partecipazione gratuita (ad esclusione del pranzo facoltativo) a numero chiuso con prenotazione obbligatoria entro venerdì 24 giugno inviando una mail a orobiebg@eliante.it