Escursione naturalistica e culturale

Domenica 10 Luglio 2022

Un'escursione naturalistica e culturale all'Alpe Vodala per conoscere la tradizione e la biodiversità. Visita al gregge di circa 1000 capi di Pecora bergamasca al pascolo per scoprire le curiosità, i prodotti della tradizione e le funzioni del pascolo alpino a tutela della biodiversità, ma non solo. Approfondimento sui grandi carnivori e in particolare sul ritorno del lupo nelle Alpi ed il lavoro dei pastori che utilizzano i sistemi di prevenzione dei danni da lupo sulle greggi. Pranzo a Km 0 con prodotti tipici di pecora (facoltativo).

Escursione consigliata a bambini a partire dai 6 anni di età, la responsabilità dei minori è a carico dei genitori/accompagnatori.

Necessario idoneo abbigliamento per passeggiate in montagna. La difficoltà dell'escursione è media (400 m di dislivello in salita).



Evento realizzato nell'ambito del Progetto europeo LIFE WOLFALPS EU

Programma

Ritrovo ore 9 davanti all'hotel Spiazzi in località "Spiazzi di Gromo", termine escursione ore 16

Possibilità di pranzo presso il rifugio Vodala con menù a Km 0 con prodotti tipici di pecora a prezzo convenzionato di 25 euro (prenotazione pranzo obbligatoria inviando una mail a orobiebg@eliante.it) oppure pranzo libero a cura dei partecipanti.



Partecipazione gratuita (ad esclusione del pranzo facoltativo) a numero chiuso con prenotazione obbligatoria entro venerdì 8 luglio inviando una mail a orobiebg@eliante.it