Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Passeggiata a Paneveggio

Breve passeggiata naturalistica a Paneveggio

Venerdì 3 Gennaio 2020

Tutti i giorni dal 27 dicembre al 6 gennaio 2020 (escluso il primo gennaio). Breve passeggiata naturalistica a Paneveggio, località nota in tutto il mondo per la foresta da cui si ricava un pregiato legno per costruire i migliori strumenti musicali.

Ritrovo presso il Centro Visitatori alle ore 10.30 e 14.30. Costi: € 4 (bambini 6-14 € 2).

Informazioni e prenotazioni: 0439/765977 e 0462/576283

Primiero San Martino di Castrozza 38054 Italy Comune: Primiero San Martino di Castrozza (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



