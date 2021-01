Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Toc Toc, C’è nessuno?!

I segreti del bosco d'inverno e una dolce merenda fatta in casa

Giovedì 14 Gennaio 2021

Ma sul serio credete che nel bosco d'inverno non ci sia vita? Passeggiando tra guglie innevate e paesaggi incantati, in compagnia di una guida esperta del Parco impareremo ad osservare e ad ascoltare la Natura per carpirne i segreti; come sopravvivono gli animali e le piante al freddo dell'inverno e quali trucchi mettono in pratica per superare questa stagione, tra impronte lasciate e tane nascoste. Scoperte di grandi e piccini saranno accompagnate dal racconto di qualche simpatica storia o curioso aneddoto sul bosco e sui suoi abitanti e da una dolce merenda fatta con i prodotti locali, da gustare al calduccio di Maso Col.

Facile passeggiata per famiglie con bambini (età consigliata da 5 anni in su) con attività nella natura della durata complessiva di circa 2 ore. Ritrovo presso il parcheggio antistante il Ristorante Maso Col alle ore 14.30.

Prenotazione obbligatoria, entro le 18 del giorno precedente

Martedì 29 dicembre 2020

Martedì 5 gennaio 2021

E poi tutti i giovedì dal 14 gennaio al 1 aprile, ore 14.30

Costo: € 15 adulti, € 10 bambini 5-12 anni. La quota comprende: passeggiata guidata, attività nel bosco, merenda trentina con dolce fatto in casa e bevanda calda a scelta, simpatico gadget.

Info e prenotazioni: Ufficio Apt Tel. 0439/768867

Primiero San Martino di Castrozza 38054 Italy Luogo: San Martino di Castrozza

Comune: Primiero San Martino di Castrozza (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



