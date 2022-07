Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Mercoledì 20 Luglio 2022

Gli uccelli esistono da oltre 230 milioni di anni. Sono i discendenti diretti dei dinosauri. Grazie a penne e piume riescono a vivere ovunque, dalle terre emerse agli oceani, dalle coltri glaciali agli spazi aerei, tuttavia solo in pochi sanno identificarli, ancora di meno coloro in grado di riconoscerne il canto. Tutti i mercoledì passeggiata ornitologica in Val Canali per scoprire i sorprendenti segreti del "mondo alato".

Ritrovo presso il Centro visitatori di Villa Welsperg alle ore 9, rientro ore 11.30.

In programma dal 6 luglio al 31 agosto.

Quota di partecipazione € 5 (bambini 8-14 € 2,50). Consigliato binocolo e vestiti non appariscenti. Attività per tutti, a partire dagli 8 anni