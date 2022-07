Itinerari geoturistici

Venerdì 22 Luglio 2022

Percorrendo la strada del Passo Rolle si ha l'impressione di seguire il volere naturale della montagna assecondando le sue forme. La differenza nel paesaggio tra est ed ovest, si espande in una varietà di colori e pieghe che raccontano la prima storia dolomitica. Non montagne, ma lunghissime spiagge calde battute dalle onde in una esplosione di vita.

Ritrovo: ore 8.30 Parcheggio Funivia Rosetta

Tempo di percorrenza: 5-6 ore. Dislivello totale: 500 m.

Pranzo al sacco/rifugio. Quota partecipazione: € 20, € 15 ridotto (8-14).