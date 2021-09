Parco Naturale Regionale di Piana Crixia

Parco di Piana Crixia: alla conquista dei Calanchi e del Bric dei Rossani

rinviata al 10 ottobre - causa mal tempo

(Piana Crixia, 27 Set 21) Escursione immersiva nell'unico Parco delle Langhe di Liguria. Il tracciato si sviluppa su di un percorso ad anello che si snoda tra i versanti del sentiero delle creste, tra le radure selvagge ed i coltivi del Parco di Piana Crixia, lungo il greto del Rio Madonna fino a risalire sul Bric dei Rossani alle cui pendici, antichi vigneti faranno da preludio alla delizie che potranno essere gustate, da lì a poco, nel pranzo di fine gita.



A fine escursione: "il pranzo del Principe di Lodisio" con prodotti dell'eccellenza ligure/piemontese (focacce da farine cruscate di Lodisio con crema di lardo di Serole e salumi locali, polenta Gran Turco di Lodisio con cinghiale, Aiadda, Fonduta, con Gocce d'Olio Riva Faraldi di Imperia, Torta di nocciole di Cagna dell'Az. Agr. Tiziano Gallo, con zabaione del Sur Gianin da uova coltivate a terra nell'Az. Agr. Moretti Alberto, acqua, vini della Cascina Bertolotto di Spigno Monferrato, caffè) presso struttura convenzionata. Il pranzo si svolgerà nel pieno rispetto delle norme in vigore per l'emergenza Covid 19 per cui è previsto il "green pass"



Luogo: PIANA CRIXIA (Provincia di Savona)

Durata: 12 CHILOMETRI su fondo misto - DISLIVELLO 325 ml. - durata escursione/pranzo: 7 ORE

Difficoltà: E per Escursionisti abituali

Partenza: ore 9,00 Piana Crixia, Località Pontevecchio presso l'Area festeggiamenti Pro Loco

Presenza accompagnatori: 2

Recapito telefonico: Capogita CAI CARLO BADANO 347-0567433

Pranzo al sacco: A DISCREZIONE



Quota di partecipazione: €.11,55 per assicurazione giornaliera AD ECCEZIONE DEI SOCI CAI e FIE,

+ €.15,00 per "IL PRANZO DEL PRINCIPE DI LODISIO" che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme in vigore per l'emergenza Covid 19 per cui è previsto il "green pass"

Equipaggiamento: TREKKING con bastonci



Prenotazione OBBLIGATORIA entro: LUNEDI' 4 OTTOBRE 2021:

* 347-0567433 Carlo Badano

* Ufficio Parco Piana Crixia 019-570021/5, parco@comune.pianacrixia.sv.it