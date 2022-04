Parco Naturale Regionale di Piana Crixia

24 aprile

(Piana Crixia, 15 Apr 22) Presso la chiesa parrocchiale al Borgo Santa Messa alle ore 10:00



Presso le aree della Pro Loco alle ore 14:30, in collaborazione con Il Parco: Camminata lenta attraverso il territorio di Piana Crixia arrivo previsto alle ore 18:30.

Prenotazione obbligatoria entro la data di MERCOLEDI' 20 APRILE 2022 contattando

telefonicamente l'Ufficio Parco allo 019-570021 interno 5 oppure a mezzo di posta elettronica parco@comune.pianacrixia.sv.it



Dalle ore 18:45: aspettando la cena accompagnamento musicale con "Analcolic Duo" e servizio bar a disposizione



Dalle ore 19:30: cena con il seguente menu

- Antipasti misti

- Tagliolini con sughi vari

- Pollo alla cacciatora

- Peperonata

- Dolce e caffè

Costo € 15 bevande escluse



Intrattenimento musicale con "Analcolic Duo" gruppo musicale formato da

Massimo Meinero (chitarra e voce ),

Marco Marino (armonica a bocca e piccole percussioni)



Per cena è necessaria la prenotazione ai seguenti numeri: Monica 3401757796 Renato 3771591477



Gli eventi della giornata si svolgeranno secondo le norme in vigore per l'emergenza Covid19, di conseguenza, per l'apericena, è obbligatorio il Green pass rafforzato.