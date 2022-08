Parco Naturale Regionale di Piana Crixia

Evento in cui viene celebrata la memoria contadina di Piana Crixia attraverso i piatti tipici della tradizione

(Piana Crixia, 11 Ago 22) Er Mange' D'na Vota, il mangiare di una volta, è un evento in cui viene celebrata la memoria contadina di Piana Crixia attraverso i piatti tipici della tradizione... in cui la polenta, i ravioli fritti, i bolliti di carne, i pani rustici, conditi con salse a base di aglio, acciughe, olio, prezzemolo, pomodori, funghi, i bunet e la torta di nocciola... facevano venire l'acquolina in bocca alle famiglie dei nostri nonni e che, nonostante il tempo trascorso, continuano ad allietare i palati di chi ora, ne gusta la bontà. Inoltre l'Edizione 2022, propone nel pomeriggio del Sabato 27 agosto 2022, un Escursione agreste "ER MANGE' D'NA VOTA" organizzata dal Parco di Piana Crixia (con partenza ed arrivo presso l'Area Festeggiamenti della Pro Loco di Piana Crixia in Località Pontevecchio) a cui seguirà la realizzazione della tipica "BURLA" di grano, che verrà trebbiata e macinata nella giornata di domenica 28 agosto 2022, utilizzando le antiche macchine operatrici dei contadini pianesi. Le immagini raccontano le fasi mietilegatura del grano e del carico dei covoni sul carro... come veniva fatto una volta.. " 'na vota"



EVENTO ENOGASTRONOMICO IN CUI LE DANZE E LE MANIFESTAZIONI CULTURALI LEGATE ALLA TRADIZIONE LOCALE SI FONDONO IN UN SUGGESTIVO AMBIENTE AGRESTE TIPICO DELLE LANGHE LIGURI.



A QUESTA MANIFESTAZIONE, DA TRE ANNI A QUESTA PARTE, SI AGGIUNGE UN ALTRO EVENTO DALLA FORTE CONNOTAZIONE CONTADINA DENOMINATO "TRATTORISTI ALLA RISCOSSA" IN CUI TUTTE LE ANIME DEL TERRITORIO LANGAROLO, SI RITRIVANO A PROLUNGARE L'EVENTO DI "ER MANGE' D'NA VOTA" DI UN ULTERIORE GIORNO.