Parco Naturale Regionale di Piana Crixia

Da Venerdì 24 Giugno a Domenica 3 Luglio 2022

Ven. 24 giugno

18.30 apertura stand delle eccellenze dei paesi della Val Bormida, del Piemonte e della Liguria - inaugurazione nuova pista da ballo e area feste con aperitivo per tutti

21.30 serata live con "I Divina"





19.30 animazione per bambini con "Capriole sulle nuvole"

21.30 si balla con l'orchestra "Cristian & la Luna nueva"





8.00 " camminando tra gli alberi monumentali e la lavanda fiorita delle langhe di Piana Crixia " escursione naturalistica in collaborazione con il Parco di Piana e l'az. agr. bio Andrea Cesari (ritrovo presso loc. taglio)

8.30 raduno " Quad e fuoristrada fest " con giro nei boschi e aperitivo

12.00 apertura stand gastronomici

14.30 apertura pista trial " Quad e fuoristrada fest "

21.30 si balla con l'orchestra " Mike & I Simpatici "





21.30 si balla con l'orchestra " Nicola Congiu "





21.30 si balla con l'orchestra attrazione "Loris Gallo"

Mer. 29 giugno

21.30 Balli Occitani - tutti insieme sul palco con "Folk en Rouge" - "Balacanta" - "Duo Sousbois & Gigi"





21.30 si balla con l'orchestra spettacolo " Daniele Cordani "





19.30 serata latina e animazione con " L'oasi Latina "





9.00 pedalata nei boschi con partenza e arrivo a Piana Crixia organizzata da " Osa - outdoor sport activity a.s.d ."

21.30 si balla con l'orchestra " Luca Panama "





8.30 "dal fungo di pietra ai calanchi delle langhe di Piana Crixia" escursione naturalistica in collaborazione con il Parco di Piana e Wild Bormida (ritrovo presso il parcheggio del borgo)

12.00 apertura stand gastronomici

dalle 15.00 alle 18.00 pomeriggio dedicato al bambini con laboratori, merenda, animazione con "Capriole sulle nuvole" e passeggiata in carrozza con "Circolo double c" e "Green paradise ranch"

17.30 "super tombolone pianese" con ricchi premi

21.30 si balla con l'orchestra "I Saturni"

22.00 premio - riconoscimento stand "io sono Valbormida"

Tutte le sere apertura stand gastronomici alle ore 19.00

ogni sera un piatto speciale con | prodotti degli espositori

sarà presente un'area adibita a "luna park" per grandi e piccini e un banco di beneficenza



per info contattare il n. 340/1757796

per prenotazioni escursioni 019/570021- int. 5 - mail: parco@comune.pianacrixia.sv.it

l'organizzazione declina ogni responsabilità" per danni a persone, cose ed animali prima, durante e dopo la manifestazione