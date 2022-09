Sabato 24 Settembre 2022

Un'occasione per percorrere alcuni sentieri sapientemente gestiti dall'uomo attraverso i secoli ed oggi oggetto di importanti interventi finalizzati a mitigare il rischio idro-meteorologico propio del nostro tempo.

Attraverso l'escursione proposta sarà possibile conoscere il progetto Horizon 2020 RECONECT, che vuole dimostrare l'efficacia delle Nature-Based Solutions (NBS), implementando interventi in aree rurali e naturali a scala di bacino idrografico.

Scopriremo le criticità e gli interventi che sono stati progettati ed in parte già ultimati nel bacino di Paraggi, osservando l'ultimo cantiere ancora attivo.

Durante il percorso verranno illustrate le metodologie di studio e monitoraggio utilizzate ed i risultati attesi.

Lungo l'itinerario sarà possibile raffrontare la gestione storica della Valle dei Mulini con gli interventi in via di ultimazione nel bacino di Paraggi.

Appuntamento con la guida ed il geologo a Santa Margherita Ligure dall'ingresso del porto (di fronte al distributore IP) alle ore 9.00.

Percorso ad anello: Santa Margherita - Paraggi (lungo la strada litoranea) - Valle dei Mulini - Mulino del Gassetta - Loc. La Costa - Gave - Nozarego - Santa Margherita.

Dislivello circa 280 m in salita e discesa.

Difficoltà: media

Dotazione necessaria: abbigliamento comodo, scarpe da escursionismo chiuse con buona suola sagomata, borraccia.

Fine dell'attività prevista per le ore 13.00.

Attività gratuita, iscrizione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno precedente inviando una mail a labter@parcoportofino.it indicando nome e cognome dei partecipanti ed almeno un numero di cellulare.