Sabato 10 Dicembre 2022

"Gli alberi e le rocce ti insegneranno le cose che nessun maestro ti dirà" (San Bernardo da Chiaravalle)

Appuntamento con la guida ed il narratore errante a Nozarego, frazione di Santa Margherita Ligure, sul piazzale panoramico antistante la chiesa alle ore 9.30.

Percorreremo i sentieri che si snodano alle spalle di Santa Margherita, lungo le pendici del Monte Croci, fino a località Pini Spessi, per poi chiudere l'anello passando dal Mulino del Gassetta. Una piacevole escursione "tra" e "con" gli alberi.

Dislivello: circa 250 m in salita e discesa

Difficoltà: facile

Fine attività prevista per le 13.00.

Dotazione necessaria: scarpe da escursionismo, abbigliamento comodo, borraccia.

Attività gratuita, iscrizione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente inviando una e-mail a: labter@parcoportofino.it riportante i seguenti dati: nome e cognome di tutte le persone per cui si effettua l'iscrizione e numero di cellulare obbligatorio di almeno uno dei partecipanti.