Sabato 25 Marzo 2023

In occasione della prima giornata FAI di primavera, si propone un'escursione tra le più panoramiche a San Fruttuoso di Camogli, sede dell'omonima Abbazia, bene del Fondo Ambiente Italiano.

Appuntamento con la guida a Santa Margherita Ligure dal porto, davanti al distributore IP, alle ore 9.00

Percorso Nozarego - Gave - Fossello - San Sebastiano - Prato- Base O - San Fruttuoso

Dislivello: circa 100 m in salita e 450 in discesa

Difficoltà: media

Dotazione necessaria per l'escursione: abbigliamento sportivo, scarpe da escursionismo chiuse con suola antiscivolo, borraccia, pranzo al sacco se lo si desidera.

Al termine dell'escursione, previsto per le ore 13.30 circa, sarà possibile fermarsi a San Fruttuoso per visitare la bellissima Abbazia (si consiglia di prenotare), mangiare in uno dei ristoranti (si consiglia di prenotare) o rientrare a Santa Margherita o a Camogli in battello (biglietto a carico dei partecipanti, acquistabile direttamente sul molo - non serve prenotazione).

Attività gratuita, iscrizione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente inviando una mail a labter@parcoportofino.it indicando nome e cognome dei partecipanti ed almeno un numero di cellulare.