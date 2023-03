Sabato 1 Aprile 2023

Escursione ad anello lungo i sentieri che si sviluppano nella parte alta del Parco, alla scoperta della natura in primavera. Dalla lecceta al bosco misto mesofilo, fino ad un affaccio alla macchia mediterranea per godere di alcuni degli scorci più belli sulla costa.

Un'escursione adatta a tutti!

Appuntamento con la guida alle ore 9.30 a Portofino Vetta, sopra l'Hotel Kulm, dove finisce la strada (parcheggio gratuito). Chi desidera utilizzare i mezzi pubblici può raggiungere Ruta di Camogli in bus e prendere il sentiero contrassegnato dal quadrato rosso che inizia dietro la Chiesa di San Michele Arcangelo, raggiungendo Portofino Vetta in circa 20 min di leggera salita.

Percorso: Portofino Vetta - Gaixella - Pietre Strette - Felciara - Bocche - Pietre Strette - Portofino Vetta

Dislivello: circa 200 m

Difficoltà: facile

Dotazione necessaria: abbigliamento sportivo, scarpe da escursionismo, borraccia.

Fine attività guidata prevista per le 12.30

Attività gratuita, iscrizione obbligatoria di ciascun partecipante entro le 18.00 del giorno precedente inviando una mail a labter@parcoportofino.it con l'indicazione dei nominativi dei partecipanti ed almeno un numero di cellulare.