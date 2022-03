Mercoledì 16 Marzo 2022

ore 16.00 – 17.00 circa



Webinar rivolto a tecnici del verde insegnanti ed appassionati di giardinaggio:

ARIDOCOLTURA: UNA NUOVA FRONTIERA DEL VERDE ORNAMENTALE

Applicazioni e suggerimenti per giardini naturali e piccole aree verdi.



- Relatore Riccardo Albericci



Il Webinar gratuito si svolgerà su piattaforma Zoom, con diretta Facebook. Il Link per la partecipazione sarà inviato via mail a tutti gli iscritti entro le ore 12.00 di mercoledì 16 Marzo.

Iscrizione entro martedì 15 ore 19.00 tramite form online



- Maggiori informazioni

Provincia: Genova Regione: Liguria