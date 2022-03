Domenica 20 Marzo 2022

Con i geologi lungo la Via dei Tubi ed il Passo del Bacio

Appuntamento: ore 9.00 davanti la Chiesa di San Rocco di Camogli

Percorso: San Rocco - Batterie - Via dei Tubi - San Fruttuoso - Costa del termine - San Rocco

Dislivello: circa 700 m

Durata: 7 ore circa, rientro a San Rocco previsto per le 16.00;

Dotazione necessaria: scarpe da escursionismo, torcia (anche da cellulare), borraccia e pranzo al sacco.

Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 di venerdì 18 marzo compilando il form online



Numero massimo di iscritti 20 pax.