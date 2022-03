I colori del Parco, dai fiori ai paesaggi di Rubaldo Merello

Sabato 26 Marzo 2022

Escursione guidata a tema botanico da Ruta a San Fruttuoso, dove, in occasione delle Ggiornate FAI di Primavera, sarà possibile visitare l'Abbazia, bene del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano.



Appuntamento con la guida a Ruta di Camogli, sul piazzale panoramico (Piazza Gaggini) alle ore 9.30.



Itinerario: Ruta - Pietre Strette - Felciara - Ghidelli - Base 0 - San Fruttuoso.



L'arrivo a San Fruttuoso, dove ha termine l'attività guuidata, è previsto per le ore 12.30 circa. Il ritorno da San Fruttuoso avverrà in autonomia (a piedi o in battello) Alla conferma dell'attività saranno mandati via mail sia gli orari dei Bus di linea per Ruta sia gli orari dei Battelli per il rientro a Camogli.



Dislivello: circa 100 m in salita e 500 in discesa

Difficoltà: medio-facile

Dotazione necessaria: scarpe da escursionismo, abbigliamento comodo, borraccia.

Attività gratuita, iscrizione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente, compilando per ogni partecipante il form online