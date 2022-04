En plein air a San Fruttuoso: la flora

Sabato 9 Aprile 2022

Il FAI organizza un laboratorio per affinare la tecnica dell'acquarello in compagnia di Chicchi Baggiani, acquarellista naturalista che vive e lavora tra Genova e Sestri Levante. Al termine della sessione una piacevole passeggiata, adatta a tutti, in compagnia delle guide del Parco di Portofino (info e prenotazioni www.abbaziadisanfruttuoso.it).

Provincia: Genova Regione: Liguria