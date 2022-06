Venerdì 24 Giugno 2022

Attività per escursionisti esperti.

Appuntamento con la guida dalla Chiesa di San Rocco di Camogli alle ore 17.00.

L'attività guidata prevede il raggiungimento della cosiddetta Via dei Tubi che ricalca il tracciato del vecchio acquedotto di Camogli, all'altezza della Sorgente delle Caselle. Da qui si percorre il tracciato dell'acquedotto, seguendo il tubo che, un tempo, portava l'acqua potabile all'abitato di Camogli. Un itinerario molto panoramico e di interesse storico-culturale oltre che naturalistico, che si sviluppa lungo percorsi tecnici, attrezzati con catene corrimano, e prevede l'attraversamento di alcune gallerie prive di illuminazione. Terminato il percorso della Via dei Tubi alle Batterie, si raggiunge nuovamente San Rocco attraverso un comodo sentiero di collegamento.

Fine dell'attività guidata prevista per le ore 22.00 circa.

Percorso: San Rocco - Gaixella - Pietre Strette - Caselle - Via dei Tubi - Batterie - San Rocco

Dislivello: circa 220 m in salita

Dotazione necessaria: abbigliamento comodo pedule o scarpe da escursionismo chiuse (suola antiscivolo), torcia carica (anche da cellulare ma ben carico perchè si rioentra al buio), borraccia, snack se lo si desidera.

Costo: 5 € a persona, come da regolamento di fruizione del Parco.

Pagamento PagoPA al seguente link: https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/homepage?4

(pagamenti senza avviso/creditore Ente Parco di Portofino/ Cosa vuoi pagare: escursioni).

Il pagamento va effettuato DOPO aver ricevuto la conferma che l'escursione si svolgerà regolarmente per meteo favorevole.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente inviando una e-mail a: labter@parcoportofino.it

Riportante i seguenti dati: nome e cognome di tutte le persone per cui si effettua l'iscrizione e recapito telefonico obbligatorio di almeno uno dei partecipanti.

Numero massimo di iscritti 15 pax.