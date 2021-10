AVVISO: NUOVE SBARRE NEL PARCO A CASOREZZO

(Canegrate, 08 Ott 21) Si comunica che in data odierna verranno posate alcune sbarre per limitare l'accesso dei mezzi a motore nel territorio di Casorezzo. Gli aventi diritto all'accesso (proprietari dei terreni, agricoltori, ...) possono contattare l'Ufficio del Parco per chiedere copia della chiave per l'apertura delle sbarrre (tel. 0331/463870 - email info@parcodelroccolo.it