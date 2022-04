(Canegrate, 15 Apr 22)

In vista delle prossime festività, si ricorda ai fruitori del Parco che l'unica area attrezzata con griglie è il laghetto Cantone di Nerviano, dove è possibile prenotare il proprio spazio contattando il gestore al numero 0331 589135.

Si fa inoltre presente che il territorio del Parco è in prevalenza di proprietà privata, indirizzato alla coltivazione dei fondi e alla gestione forestale.

I fruitori devono quindi rispettare le seguenti norme comportamentali:



- non abbandonare rifiuti;

- tenere i cani al guinzaglio;

- percorrere sempre sentieri esistenti, evitando di accedere ai prati e ai campi coltivati;

- NON accendere fuochi liberi a terra;

- non raccogliere fiori, bulbi, terriccio e legna a terra.



"E' necessario fruire della natura con rispetto, senza lasciare segni del nostro passaggio, affinché altri dopo di noi possano godere della sua bellezza"