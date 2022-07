(Canegrate, 08 Lug 22) Ufficio di Direzione del Parco del Roccolo ha redatto il nuovo programma di educazione ambientale per l'anno scolastico 2022/2023, con l'intento di far conoscere alle giovani generazioni le valenze ambientali del territorio in cui vivono.

Le attività proposte sono indirizzate alle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie dei Comuni convenzionati per la gestione del Parco (Canegrate, Parabiago, Arluno, Busto Garolfo, Casorezzo, Nerviano).

Il servizio è gratuito, con l'esclusione degli eventuali costi di trasporto per le visite guidate.

Ogni classe potrà partecipare ad un solo progetto, inviando la scheda di adesione entro il 23/09/2022

Per qualsiasi informazione, l'Ufficio del Parco è disponibile telefonicamente (0331-463870) o via email (eduambientale@parcodelroccolo.it)