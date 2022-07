(Canegrate, 12 Lug 22)

Dopo la sentenza del TAR dello scorso 23 maggio, con il solito incredibile tempismo che la contraddistingue (ma solo su questo tema, per il resto i tempi sono spesso biblici) Città Metropolitana di Milano ha di nuovo rilasciato le "rinnovate" autorizzazioni per il progetto di discarica di rifiuti speciali nel PLIS del Roccolo.

Mentre Regione Lombardia approva il nuovo Piano Cave, che trasforma il nostro ambito estrattivo ATEg11 in "cava di recupero", prevedendo così che i Comuni e il PLIS siano chiamati ad esprimersi riguardo ai progetti presentati, Città Metropolitana di Milano prosegue per la sua strada senza neppure informarci o darci la possibilità di qualsiasi intervento e, in tempo da "record assoluto", procede a rieditare le autorizzazioni.

La sentenza dello scorso 23 maggio stabiliva che alcuni tipi di rifiuti non potessero essere utilizzati in quell'ambito. E' bastato che la ditta Solter dichiarasse la disponibilità ad escluderli per ottenere in brevissimo tempo nuove autorizzazioni.

Senza rivedere, secondo un modus operandi che definire superficiale è poco, in alcun modo atti vecchi ormai 7 anni.

Senza tenere in alcun conto i cambiamenti normativi che si sono avuti in questi anni.

Senza neppure rimettere in discussione un progetto che prevedeva per ben 210.000 tonnellate proprio i rifiuti esclusi dalla sentenza.

Sostituiti così, come se fosse una modifica poco significativa di un'opera già autorizzata.

Se non è una modifica sostanziale questa...

Quali garanzie vengono date al nostro territorio?

A parole, tutti si dicono contrari alla discarica, ma i fatti dimostrano l'esatto contrario e, come sempre, ci troviamo da soli a difenderlo.

Noi comunque andremo avanti con massimo impegno ed impugneremo anche questa autorizzazione.

Matteo Modica - Presidente del Plis del Roccolo

Pierluca Oldani - Sindaco di Casorezzo

Susanna Biondi - Sindaca di Busto Garolfo

Barbara Meggetto - Presidente Legambiente Lombardia

Eleonora Bonecchi - Presidente Comitato Cittadini Antidiscarica

Gruppo Agricoltori firmatari del ricorso