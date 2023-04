(Canegrate, 07 Apr 23) Con l'avvicinarsi delle Festività pasquali, molte persone sceglieranno di trascorrere qualche ora nel Parco del Roccolo, magari organizzando anche un picnic all'aperto. Si fa presente che il territorio del Parco è in prevalenza di proprietà privata, destinato alla coltivazione dei fondi e alla gestione forestale. Per il picnic è obbligatorio utilizzare le aree di sosta esistenti, senza lasciare rifiuti.I fruitori devono quindi rispettare le seguenti norme comportamentali:- non abbandonare rifiuti;- tenere sempre i cani al guinzaglio;- percorrere i sentieri esistenti, evitando di accedere ai prati e ai campi coltivati;- non raccogliere fiori, bulbi, terriccio e legna a terra.Particolare attenzione va dedicata al divieto di accensione fuochi, vista l'allerta arancione emanata dalla Protezione Civile regionale per il rischio di incendi boschivi.Segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza:• Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo (COR AIB): 035.611009;• Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160;• Sale Operative Provinciali VVF: 115 o in alternativa il 112.Vi auguriamo quindi una buona Pasqua, raccomandando una fruizione sostenibile e responsabile del Parco del Roccolo.