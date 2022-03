Da Domenica 20 a Lunedì 21 Marzo 2022

Domenica 20 marzo dalle ore 9.30 nel Parco del Roccolo avrà luogo la Camminata in rosa, un evento a favore di AIRC e Fondazione Veronesi per la ricerca sul cancro.

Ritrovo: ore 9.30 presso Parco del Roccolo (ingresso di Via Bologna)

Partenza: ore 10.30

Arrivo previsto: ore 12.00

Percorso: 6 km circa adatto a tutti

Le iscrizioni, con offerta libera a partire da € 7, si potranno effettuare fino al 18 marzo presso i seguenti negozi:

- Merceria d'angolo, Via Battisti 22

- Art Color, Via Cadorna 1

- Foto ottica Castiglioni, Via Roma 6

- Fiori e Foglie, Piazza Matteotti 1

- Erboristeria Dan Shen, Via Garibaldi 4

e, il giorno della Camminata, presso il punto di ritrovo.

I partecipanti e il pubblico dovranno essere dotati di mascherina e green pass.



In caso di annullamento disposto dalle autorità competenti per cause legate alla diffusione del virus Covid-19, avverse condizioni atmosferiche o altre cause di forza maggiore, l'importo della raccolta fondi corrisponderà a quanto ricavato in sede di pre - iscrizione.



L'annullamento della manifestazione sarà opportunamente comunicato sul sito del Comune di Canegrate