Mercoledì 28 Dicembre 2022

Brevi escursioni con sorpresa musicale, un viaggio tra storie e musiche venute da lontano per godersi i suoni della natura e del Pennabilli Django Festival, festival internazionale di musica jazz manouche. In collaborazione con ass. Ultimo Punto Artisti In Piazza

- Pennabilli festival.



Pennabilli (RN)

GAE Roberto Sartor - Veronice Guerra - Lorenzo Lucchi

ADATTO A +6 anni