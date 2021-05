Trekking & Mindfulness nel Fluxo della natura

Domenica 9 Maggio 2021

Per la prima escursione dell'anno, un anello sui sentieri di Tonino Guerra, attraverso i villaggi e i torrenti che ricordavano l'"Infanzia del mondo" nel cuore del poeta. Non solo i ricordi di un uomo, ma anche un viaggio lontano, che unisce la Valmarecchia al Tibet con un racconto al quanto suggestivo per il passaggio del Dalai Lama proprio su questo cammino. Un piccolo mondo racchiuso attorno al paese di Pennabilli ci farà vivere una domenica interessante e magica.

Ad arricchire la giornata, una lezione di Mindfulness condotta da Luca Bersani, psicologo, insegnante di yoga e di meditazione Mindfulness. La Mindfulness deriva dalla meditazione buddhista e significa "prestare attenzione in modo intenzionale all'esperienza del momento presente in maniera gentile e non giudicante".

Durante la giornata ci sarà spazio anche per momenti più dinamici con jam di attività a corpo libero.

In collaborazione con Fluxo, progetto di attività motoria all'aperto a Santarcangelo e Rimini, e Valmatrek.

