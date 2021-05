L’importanza della lentezza

Trekking con visita all’az. agricola Eco Lumaca

Domenica 23 Maggio 2021

In occasione della Giornata Europea dei Parchi del 24 maggio, un itinerario attraverso campi in fiore, storia, geologia e… lumache! A passo adagio fra "il dito del diavolo" e le morbide pendici del Monte Carpegna incontreremo Ivana e Maurizio dell'az. agr. Eco Lumaca, allevatori coraggiosi che grazie alla tranquillità delle lumache stanno facendo ritorno ad un ritmo di vita più naturale in armonia con la natura che ci circonda.

Carpegna 61021 Italy Comune: Carpegna (PU)

Provincia: Pesaro Urbino Regione: Marche



