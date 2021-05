Crescere con la natura 2/6

Domenica 30 Maggio 2021

Una mattinata in natura dedicata agli adolescenti e alle loro famiglie, per rispondere al crescente bisogno di stare fuori, di giocare e sperimentare con i sensi e le emozioni, di scoprire e immaginare, di sviluppare abilità motorie e cognitive in maniera autonoma.

PROGRAMMA

ore 9.00 incontro a Villagrande di Montecopiolo (PU)

ore 12.00 circa rientro alle auto

Montecopiolo 61014 Italy Luogo: Villagrande di Montecopiolo

Comune: Montecopiolo (PU)

Provincia: Pesaro Urbino Regione: Marche



