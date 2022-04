Riconosciamo delle erbe spontanee, grigliata, visita al MUSS

Domenica 3 Aprile 2022

Mattinata alla scoperta del variegato mondo delle piante spontanee con particolare attenzione alle erbe commestibili, regine della primavera!



Superate le cascatelle del Canaiolo e il laghetto della Gaudia, arriveremo presso lo spaccio dell'Az. Agr. Larghetti per un pranzo speciale: potrete infatti acquistare e grigliare in un'area attrezzata carne locale di ottima qualità! (A pagamento, su prenotazione)



L'escursione non finisce qui! Ancora un paio di chilometri ed arriveremo alla riapertura del MUSSS Museo Naturalistico del Sasso Simone e Simoncello dove saremo guidati ad osservare ciò che in natura è sfuggito alla nostra attenzione.

