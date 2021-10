Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

San Francesco Protettore del Parco Sirente Velino

(Rocca di Mezzo, 04 Ott 21) Oggi 4 ottobre il Parco Regionale Sirente Velino celebra un protettore d'eccezione: San Francesco, Il "Poverello" di Assisi, "custode" dell'area protetta abruzzese.

Ha lasciato tracce indelebili nelle menti e nel territorio: 14 i monasteri dislocati nei Comuni del Parco.

La leggenda racconta che San Francesco ebbe in dono dai Conti di Celano, che lo ospitarono nei castelli di Celano e di Gagliano Aterno, una chiesetta con annesso un terreno a Castelvecchio Subequo, dove lui fece edificare l'attuale convento. Fra Tommaso da Celano, il principale biografo del Santo, ha scritto la vita prima e seconda nonché il trattato dei miracoli di San Francesco, dal quale si evincono due miracoli, uno avvenuto a Celano e l'altro, quello più suggestivo e famoso, "il miracolo dell'acqua", a Gagliano Aterno. Dopo la morte del santo, i frati donarono ai benefattori Conti di Celano un'urna con il sangue di San Francesco, custodita nel convento di Castelvecchio. Il monastero è situato lungo la strada di accesso al paese dove si può ammirare la chiesa che rimane una delle prime testimonianze del francescanesimo in Abruzzo: conserva un aspetto medioevale, mentre la facciata è di stile barocco. All'interno del luogo di culto, intorno a ricchi altari rinascimentali e barocchi, spicca quello maggiore con un ciborio a forma di tempietto intagliato in legno di noce del XVII secolo.