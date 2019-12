CENTRO VISITA DEL CAMOSCIO DI ROVERE

Apertura tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio BIODANZA, LABORATORI CREATIVI ED ESCURSIONI

(Rocca di Mezzo, 24 Dic 19) Il Centro Visita del Camoscio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, presente a Rovere di Rocca di Mezzo, sarà aperto tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio da parte del personale del Centro di educazione Ambientale del Parco Sirente Velino per raccontare e far rivivere i momenti della reintroduzione del camoscio nel Parco e poter osservare dal vivo i camosci presenti all'interno dell'oasi. "Abbiamo creduto convintamente sull'opportunità di riaprire il Centro Vista del Camoscio e farlo diventare un fiore all'occhiello dell'informazione ambientale" sottolinea il Commissario Igino Chiuchiarelli "e le presenze e l'interesse dimostrato dai visitatori ci sta dando ragione. Durante questo periodo verranno organizzate una serie di attività che permetteranno di migliorare la conoscenza ambientale anche mediante laboratori creativi, biodanza e escursioni.

A nome mio, dei dipendenti, Presidente della Comunità del Parco Francesco D'Amore e di tutti i Sindaci un sincero augurio di Buone Feste".

Si inizia il 28 ed il 29 dicembre, dalle ore 17 alle ore 18, con due attività, tenute dagli educatori dedicate ai piccoli turisti e residenti. Primo giorno "Letture con yoga" ed il secondo giorno si proseguirà con letture animate per conoscere divertendosi il Parco e imparare a rispettare l'ambiente. (attività gratuita)

Si continua il 3 gennaio con "Occhi di Bosco" escursione guidata, con partenza alle ore 09 dal Centro visite del Camoscio, per raggiungere gli splendidi scenari innevati dei Piani di Pezza. Rientro previsto per le ore 13. (Attività a pagamento – per info e prenotazioni Silvia 339/2127383)

Il 4 gennaio è la volta del momento di relax e di contatto con il proprio corpo "Biodanza" - prima per bambini, dalle 16 alle 17, con l'obiettivo di risvegliare gli istinti più salutari verso la vita con esercizi e danza, e poi per gli adulti, dalle 17,30 alle 19, mentre le educatrici terranno i bambini impegnati con laboratori ludici sull'ambiente per dar modo ai genitori di partecipare alle attività di biodanza. (Biodanza a pagamento, i genitori potranno lasciare gratuitamente i bambini con le educatrici che li guideranno in laboratori di educazione ambientale – per info e prenotazioni Rossella 338/2958546).

Sabato 11 e domenica 12 gennaio, dalle ore 15 alle 18, impareremo insieme a "Costruire una mangiatoria per gli uccelli" con materiali di riuso. I due laboratori, gratuiti, saranno portati avanti dal gestore dell'Oasi di Fontecchio, nell'ottica di una collaborazione tra le due strutture.

Il 18 gennaio, il cartellone di attività si concluderà con "Biodanza - Emozioni in pittura". Per bambini, dalle ore 16 alle 17, ed adulti, dalle 17,30 alle 19, sarà un insieme di musiche, danza e colori per esprimere naturalmente le proprie emozioni tramite la pittura libera. (ll laboratorio è a pagamento, con prezzo ridotto per bambini - per info e prenotazioni Rossella 338/2958546).