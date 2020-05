Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Lorax - Il guardiano della Foresta

(Rocca di Mezzo, 29 Mag 20) Ciao bambine e bambini,

questa volta tre bimbe di Celano, Vittoria, Angelica e Beatrice di 4 anni, vogliono consigliarvi un bellissimo e divertente cartone animato, adatto ai più piccoli ma anche a tutta la famiglia.

"Lorax – Il Guardiano della Foresta" è la trasposizione cinematografica di una delle avventure del Dr. Seuss, adattato per il grande schermo in chiave musical, con colori sgargianti e psichedelici.

La storia è incentrata su Ted, innamorato della bella Audrey a cui vuole donare, in segno del suo amore, un seme di un vero albero, cosa rara da trovare a Thneedville, una città fatta di plastica, dove tutto è finto e non c'è vegetazione. In quel microambiente la vita scorre tranquilla e nessuno sente la mancanza del verde ...ma Ted non si scoraggia e parte alla ricerca del suo pegno d'amore al di là delle mura della città così inizia il fantastico racconto, una storia svolta nel passato, quando a guardia della foresta c'era Lorax, un baffuto e arancione paladino dell'ecologia.

Qui il trailer in italiano

https://youtu.be/OTmOhhtC53A