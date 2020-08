Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Officine Sperimentali. Erbe selvatiche, arte, storia e saperi femminili.

(Rocca di Mezzo, 06 Ago 20) Daniela Di Bartolo, donna delle erbe e protettrice della natura, ha curato con amore e dedizione la nascita dell'associazione Officine Sperimentali.

Affiancata da sorelle, tutte custodi di antiche conoscenze, ha creato unluogo nel quale confluiscono, insieme alla condivisione di buone prassi esapere ancestrale, relazioni umane, rispetto e amore per la natura, sorellanza. Un trait-d'- union del femminile che avvicini, che continui e si arricchisca nel tempo.

Officine Sperimentali è una scuola dall'antico significato che si basa su una rete profonda e solidale, tessuta da Daniela in decenni di attività, composta da donne custodi provenienti da tutta Italia, ma pure da oltre frontiera.

Il progetto multidisciplinare sarebbe dovuto partire a maggio 2020, ma la sua presentazione ufficiale è stata posticipata a causa del Covid-19 a primavera 2021, senza però tradire nel frattempo le aspettative e l'entusiasmo.

Le attività sono state anticipate da due eventi. "Guarda, che vedi?" svoltosi la mattina del 5 luglio, e, il 19 luglio, "Narrando della Dea", insieme all'antropologa Adriana Gandolfi alla scoperta della storia del tempio della Madonna di Pietrabona, entrambe organizzate nel comune di Castel Di Ieri in collaborazione con la Proloco.

Il luogo, anzi i luoghi, della condivisione della conoscenza, sono stabiliti di volta in volta in base all'attività, a testimonianza del fatto che tutto lo spazio è un luogo vitale, da scoprire.

Officine Sperimentali non è un progetto a scadenza, ma un'entità viva in grado di definirsi e crescere con costanza, rinnovando l'amore e il rispetto per la sacralità della consapevolezza, dei luoghi che ospitano e accolgono le attività e delle donne che si sono fatte custodi di antiche conoscenze.

Un luogo sia ideale, sia concreto carico di gentilezza, di rispetto e conoscenza, che ri-pone la donna al centro della vita quotidiana e spirituale.

Il giorno 5 agosto, data importante nel cuore e nella vita di Daniela, Officine Sperimentali viene presentata on-line accompagnata dal lancio ufficiale su tutte le piattaforme social e da una raccolta fondi a sostegno del progetto, anticipando le attività previste per l'8 agosto, Alchimie Esperienziali. Laboratorio di erbe selvatiche, e del 9 agosto, Alchimie Esperienziali. Ascoltiamo le piante, organizzate rispettivamente nei comuni della Valle Subequana di Castel Di Ieri e di Gagliato Aterno.

Officine Sperimentali è testimonianza di un processo vitale ricco di sensibilità, conoscenza e ricchezza.

www.officinesperimentali.com