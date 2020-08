Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Non abbiamo bisogno di cibo!

(Rocca di Mezzo, 14 Ago 20) Dar da mangiare alle volpi e ad altri animali selvatici è un gesto non corretto.

Durante le vostre passeggiate all'interno del Parco può capitare di imbattersi in qualche animale selvatico.

Non cerchiamone il contatto. In primis perchè alcuni animali possono sviluppare un comportamento aggressivo e risultare quindi pericolosi ma anche perché animali troppo "confidenti" possono essere facile preda e oggetto di incidenti stradali.

Gli alimenti che noi vorremmo dare non sono adatti alla fauna selvatica che ha una propria alimentazione specifica e quindi potrebbero risultare dannosi per la loro salute.

Alimentare artificialmente gli animali selvatici significa operare contro la selezione naturale: lasciamo che si procaccino il cibo in maniera indipendente e che vengano selezionati gli individui più forti, sia dal punto di vista comportamentale che genetico.

Gli animali selvatici dovrebbero rimanere tali, il fatto che siano addomesticati non li rende domestici.

Non deve risultare avventuroso e eccitante interagire con gli animali selvatici – addomesticati.

In Natura le diverse specie di fauna interagiscono tra di loro ma in modo spontaneo e naturale. Il contatto con l'Uomo è puramente un'esigenza umana per cui noi stiamo interferendo con il normale svolgersi dei processi, a scapito del loro benessere.

Gli animali selvatici non hanno bisogno di questo. Hanno solo bisogno di essere rispettati e tutelati.

Facciamolo.