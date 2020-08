Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Marcia per il creato

VIII edizione

(Rocca di Mezzo, 29 Ago 20) Si tiene oggi, sabato 29 agosto l'ottava "Marcia per il creato", organizzata dalla Regione Abruzzo (Servizio Beni e Attività culturali) e dal Parco Regionale Sirente Velino che ripercorre i luoghi e i sentieri percorsi da San Francesco.

L'edizione di quest'anno sarà in forma ridotta, a causa dell' emergenza da Covid-19. La Marcia vedrà la presenza di persone aderenti al Cai e partirà dal Convento di Santa Maria in Valleverde di Celano, per arrivare al Convento francescano di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) nel pomeriggio.

Con questa iniziativa, sia pure in versione rivisitata, si è voluto non interrompere l'appuntamento che, in questi anni, ha visto la presenza di centinaia di partecipanti, proprio per dare un segnale di continuità.

Gli organizzatori auspicano di vedere di nuovo la partecipazione di centinaia di persone provenienti anche da fuori regione a partire dal prossimo anno.

Alla Marcia partecipano il commissario del Parco Regionale Sirente Velino Dott. Igino Chiuchiarelli, Pasquale Casale e il Presidente Regionale del Cai Abruzzo, nonché i Carabinieri Forestali della stazione di Secinaro, che insieme a quelli di Celano hanno, negli anni passati, accompagnato per tutto il tragitto i partecipanti, sino a fine marcia.