Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Le Gole di Celano-Aielli: una corretta fruizione riduce i rischi

(Rocca di Mezzo, 21 Set 20) Ieri domenica - 20 settembre 2020 - sono andato alle Gole di Celano, un po' per fare una bella escursione un po' per controllare che tutto andasse secondo le nostre aspettative (dei comuni e del parco) dopo la riapertura di agosto 2020.

C'era tanta gente. Avrò contato più di 250 persone durante il tragitto.

La metà delle persone era organizzata in tre gruppi con guide; tutti con caschetto e abbigliamento adeguato. L'altra metà era composta da alcuni (pochi) sempre con caschetto e giusto abbigliamento (quindi che hanno seguito le linee guida del parco e le ordinanze emesse dai comuni) altri invece non avevano il caschetto, l'abbigliamento non era corretto e oltretutto vi erano molte famiglie con bambini molto piccoli.

È chiaro che, vista l'affluenza massiccia di quest'anno, dovrà essere studiata una modalità di fruizione razionale, sostenibile e che dia maggior sicurezza.

Ma mi preme ricordare che le Gole di Celano sono una "forra" o canyon come comunemente si suol dire, cioè rappresentano un ambiente montano complesso con rischi intrinseci, che merita attenzione e rigido rispetto delle norme di comportamento.

Non facciamo sì che una splendida giornata si trasformi in qualcosa di veramente spiacevole e tragico.

Il Commissario del Parco

Igino Chiuchiarelli