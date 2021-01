Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

E' arrivato il Calendario 2021 del Parco Regionale Sirente Velino!

(Rocca di Mezzo, 04 Gen 21) Quando uscirà questo nuovo calendario forse saranno cambiate molte cose... e me lo auguro: la nuova proposta di legge sul Parco Sirente Velino potrebbe aver avuto il suo lasciapassare dal Consiglio Regionale o nell'attuale versione in discussione in Commissione Territorio o con rivisitazioni e cambiamenti sia nel testo che nella proposta di nuovo perimetro.

Forse il Parco avrà già ricostituito la nuova governance e si appresta a rivestire quel ruolo di Ente comprensoriale che incide in profondità il tessuto socio economico con nuove politiche e strategie, opportunamente condivise, come molti si attendono. Forse la coscienza che avere un ambiente integro, una biodiversità quanto mai espressa e viva, una ricchezza in risorse naturali "il Capitale Natura" che rappresenta ora più che mai il punto di partenza di una nuova visione del mondo, avrà iniziato a radicarsi in ognuno di noi.

Forse il periodo difficile che stiamo attraversando, complesso sotto ogni punto di vista, avrà iniziato a declinare d'intensità per lasciare intravedere una possibile ripartenza; perché credo sia evidente che molte cose saranno diverse e che qui si tratta di ricostruire se non come il dopoguerra (che non ha paragoni) ma ricostruire una nuova Italia e un nuovo Abruzzo e ci vorrà la forza di tutti: è proprio il caso di dire che ognuno deve fare la sua parte. Forse avremo più certezze sui vaccini e sulle cure o forse invece ci perderemo tra mille informazioni che ci complicano la vita non dandoci quegli strumenti per edificare i cardini su cui montare le funi a cui ancorarsi nel caso che la passerella della vita inizi pericolosamente a traballare...



Buon Natale e Buon Anno Nuovo dal Commissario Regionale Igino Chiuchiarelli, dal Presidente della Comunità del Parco Francesco D'Amore, da tutti i Dipendenti e dai 22 Sindaci dei comuni del Parco.

Guarda il Calendario (15,3Mb)