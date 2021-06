Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Officine Sperimentali

Ripartono i corsi in presenza. E in natura.

(Rocca di Mezzo, 18 Giu 21)

Grazie alla caduta di quasi tutte le restrizioni e al graduale ritorno ad una vita normale, Officine Sperimentali propone una serie di eventi in presenza in mezzo a scenari naturali unici ed incantevoli, offrendo così per la stagione estiva un calendario ricco e variegato.

Si inizierà il 26 e il 27 giugno a Gagliano Aterno (AQ) con il Laboratorio per la realizzazione di un paio di sandali artigianali a cura di Elena di Cristo, che insegnerà a costruire, seguendo le varie fasi, un paio di sandali in cuoio portando così, a conoscenza di tutti i partecipanti, l'antica arte della concia del cuoio.

A seguire, il 3 luglio nel comune di Castel Di Ieri (AQ), Melissa Costanzi, esperta di costellazioni familiari ed approccio immaginale, accompagnerà in un percorso fatto di danze degli archetipi e suggestive meditazioni con l'incontro La Danza degli Archetipi.

Sempre a Castel Di Ieri, il 10 e 11 luglio Daniela Di Bartolo, presenterà i poteri delle erbe attraverso il percorso tematico La magia delle Erbe – il riconoscimento, la raccolta, la conservazione e l'utilizzo, attraverso il quale i partecipanti impareranno a riconoscere la vegetazione del posto, ricavando da essa il cibo e le cure per il corpo e non solo.

Il 18 luglio nell'incanto del Bosco Sacro, alle pendici dell'eremo della Madonna di PietraBona a Castel Di Ieri, Daniela Di Bartolo, Rossella Frozza, operatrice di Biodanza, e Antonietta Di Sessa in arte Aradia, arpista e compositrice onirica, condurranno Movimenti in armonia – Escursione in connessione con la natura. Un cammino alla scoperta del bosco e delle piante che lo abitano, scandendo i movimenti del corpo e i racconti sulle erbe al suono dell'arpa celtica.

E non solo, Officine Sperimentali collaborerà anche con l'Associazione Ricreativa Culturale Arcigallo e la Pro Loco "La Torre" di Castel di Ieri organizzando il Campo Estivo luglio e agosto 2021 "Natura Insieme".

Un calendario eventi in continua crescita, per riporre al centro della socialità il benessere individuale e collettivo oltre al passaggio dei Saperi.

E qui di seguito gli appuntamenti futuri in divenire fino all'autunno:

- 31-07-2021 nel giardino della sede del Parco del Sirente-Velino a Rocca di Mezzo (AQ): Yoga con Simona Pace, Presentazione del libro "Hai mai annusato un fiore di Lunaria" di Daniela Di Bartolo e concerto d'Arpa di Aradia.

-17/22-08-2021 Gagliano Aterno (AQ) STAGE DI COSTELLAZIONI FAMILIARI con Maria Teresa Di Francesco della scuola "liberi di essere", che si potranno seguire sia per la tua crescita personale che come presenza per la formazione di operatore e counselor di costellazioni familiari …

-24/29-08-2021 STAGE I CHAKRA con Maria Teresa Di Francesco della scuola "liberi di essere" a Gagliano Aterno (AQ)

-3/5-09-2021 STAGE IPNOSI REGRESSIVA con Donatella Vitale … viaggi dell'anima a Gagliano Aterno (AQ)

-11/12-09-2021 LABORATORIO "L'IO CANTATO" con Rossella Cosentino, canto e meditazione a Gagliano Aterno (AQ)

-18/19-09-2021 LABORATORIO di TESSITURA con Valeria Belli a Gagliano Aterno (AQ)

-25/26-09-2021 pastificazione con Anita Di Pietro a Gagliano Aterno (AQ)

-16/17-10.2021 costruiamo una maglia in top-down con Antonella Marinelli.

Tutti gli eventi sono organizzati nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

Per informazioni:

https://www.officinesperimentali.com/eventi/

associazione@officinesperimentali.com