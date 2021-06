Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Fiori appenninici, bellezza in posa.

Contest fotografico 2021

(Rocca di Mezzo, 25 Giu 21) Al via l'edizione finale del Contest fotografico Floranet dedicato alla flora dell'intero Appennino abruzzese

Dopo il successo della terza edizione del contest fotografico Floranet dedicato alla flora del Parco regionale Sirente Velino, per chiudere in bellezza il ciclo, avviato nel 2018 con il Parco nazionale della Maiella e a seguire nel 2019 con il Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, prende il via l'ultima edizione del concorso "Fiori appenninici, bellezza in posa" realizzato nell'ambito del progetto Life Floranet, che allarga il "campo di gara" a tutto il territorio dell'Appennino abruzzese: flora, aspetti vegetazionali e specie caratteristiche di questo areale potranno essere fotografati fino al 18 settembre 2021, data di scadenza per l'invio delle foto. Una giuria qualificata sceglierà le opere che parteciperanno alla mostra fotografica finale, una selezione di 10 migliori scatti sarà premiata con gadget dedicati mentre, al primo classificato, verrà offerta una visita guidata esclusiva alle meraviglie dei Giardini botanici del Parco della Maiella. La partecipazione al Contest fotografico, come sempre, è del tutto gratuita e aperta a tutti gli appassionati di natura purché maggiorenni.

https://www.floranetlife.it/wp-content/uploads/2020/06/modulo-iscrizione-Contest-Floranet.pdf

https://www.floranetlife.it/it/regolamento-contest-fotografico-2021/