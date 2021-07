Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

(Rocca di Mezzo, 07 Lug 21) Anche quest'anno l'organizzazione e lo svolgimento della campagna antincendio saranno condizionati dalla concomitante presenza dell'emergenza sanitaria.

Considerato che gli incendi boschivi sono causati prevalentemente dall'azione dell'uomo, in vista della imminente stagione estiva, per una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e i rischi conseguenti, si chiede di tenere le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente.

Gli incendi sono manifestazione di cambiamenti climatici e ambientali in atto su scala globale, ai quali adeguare i sistemi di risposta e gli scenari di riferimento, calibrando le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale.