Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Giornate Europee del Patrimonio – GEP 2021

(Rocca di Mezzo, 23 Set 21) Tornano sabato 25 e domenica 26 settembre, in Italia, le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea.

Nelle due giornate, visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema "Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!". Inoltre, sabato sera sono previste aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge).

Gli appuntamenti delle GEP 2021 sono costantemente aggiornati sul sito del MiC (eventi diurni e aperture serali). Saranno inoltre pubblicati sul sito europeo degli European Heritage Days e sui canali istituzionali dei singoli musei.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente. Ogni sito fornirà le indicazioni necessarie per l'accesso in sicurezza e, in particolare, per assicurare il rispetto delle norme sulla tutela della salute del personale e dei visitatori e sul distanziamento sociale.

È possibile seguire l'iniziativa anche sui canali social di museitaliani e EHDays.

Gli hashtag ufficiali per seguire la manifestazione sono: #GEP2021 #EuropeanHeritageDays #museitaliani #patrimonioculturaletuttiinclusi

Per ulteriori informazioni sul tema e le modalità di iscrizione: musei.beniculturali.it

Di seguito si segnalano gli eventi Gep 2021 nei luoghi della cultura d'Abruzzo.

Eventi diurni

GEP 2021 Giulianova Museo Diffuso: tutti inclusi! Visite guidate e laboratori didattici in nome dell…

Aperture serali: