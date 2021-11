AVVISO PUBBLICO COSTITUZIONE COMITATO CONSULTIVO PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO

(Rocca di Mezzo, 05 Nov 21) In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 Nuova disciplina del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, così come modificata dalla LR14/2021 che prevede all'art 3 bis l'istituzione di un Comitato Consultivo intende procedere all'indizione di un avviso pubblico per la costituzione dello stesso che resterà in carica per il quinquennio 2021-2026.

L'istanza presentata dovrà pervenire entro il termine perentorio del 09/12/2021 ore 12:00.