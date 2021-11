Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata tramite piattaforma E-Procurement GA-T.IT per l'affidamento dei servizi di educazione ambientale e di valorizzazione e promozione territoriale

SI RENDE NOTO

che questo Ente intende avviare una consultazione preliminare di mercato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza, ai sensi dell'art.66, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 commna 2 lett b) del D.lgs n 50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto.

Il presente avviso è indirizzato esclusivamente:

a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici alla presente procedura.

individuare operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura di gara. L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa

Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

L'Ente Parco per la procedura di gara che seguirà il presente avviso esplorativo si avvarrà della piattaforma telematica per l'e-procurement (GA-T) accessibile all'indirizzo: https://parcosirentevelino.ga-t.it e/o raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell'Ente sezione e-procurement.

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l'affidamento mediante gara a procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione d'interesse esclusivamente attraverso la piattaforma telematica GA-T accreditandosi alla sezione "servizi di educazione ambientale e di valorizzazione e promozione territoriale".

Scadenza: entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 09/12/2021.

