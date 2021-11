Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

NUOVE OPPORTUNITA’ PER FARE IMPRESA

Giovedì 2 dicembre, presso la Sede del Parco Regionale Sirente Velino, in via XXIV Maggio snc, alle ore 17.00, si terrà un Convegno dal titolo “Nuove opportunità per fare impresa”.

Giovedì 2 dicembre, presso la Sede del Parco Regionale Sirente Velino, in via XXIV Maggio snc, alle ore 17.00, si terrà un Convegno dal titolo "Nuove opportunità per fare impresa". Il Convegno, patrocinato dal Parco Regionale Sirente Velino, è promosso dalla Soc. Ambeco' in collaborazione con l'Ente Nazionale del Microcredito e la CNA. L'obiettivo è quello di diffondere le nuove iniziative per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità per i giovani, le donne e i disoccupati senza limiti di età, attraverso la promozione di YES I START UP, progetto di formazione curato dall'Ente Nazionale per il Microcredito in accordo istituzionale con ANPAL, riconosciuto come best practice da parte dell'Unione Europea. I corsi, gratuiti, per realizzare un'idea imprenditoriale, mirano a trasmettere le competenze necessarie per la redazione di un piano economico necessario per richiedere il finanziamento SELFIEmployment. Il Fondo rotativo SELFIEmployment, gestito da Invitalia, con l'assistenza dell'Ente Nazionale per il Microcredito e sotto la supervisione del Ministero del Lavoro, finanzia la creazione e l'avvio di nuove attività imprenditoriali, con finanziamenti a tasso zero e senza garanzie reali da prestare. Interverranno al Convegno, il Presidente del Parco Regionale Sirente Velino Francesco D'Amore, Sergio Natalia esperto di coesione sociale e finanza agevolata, Francesca Cerasani Rappresentante regionale Ente Microcredito Nazionale progetto SELFIEmployment, Paola Morga Ambecò Soggetto Attuatore Yes I Start Up, Fabrizio Belisari Direttore CNA Avezzano, Melania Dottori Presidente Giovani Imprenditori CNA Abruzzo, Silvio Calice Coordinatore Premio Cambiamenti CNA, Mirko Cipollone vincitore della finale regionale del Premio Cambiamenti, contest organizzato dalla CNA che va a premiare le migliori start-up a livello nazionale.

𝐘𝐄𝐒 𝐈 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 𝐔𝐏 𝐞̀ 𝐢𝐥 𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐈𝐓𝐎 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐩𝐞𝐫 𝐥'𝐚𝐮𝐭𝐨𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ pensato per te e per tutti coloro che vogliono aprire un'attività ma non sanno da che parte iniziare.



𝐂𝐡𝐢 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞? 𝐈 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐍𝐄𝐄𝐓, 𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐞 𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 decisi ad aprire un'attività in proprio!



Per saperne di più, partecipa al convegno!

Oppure contatta Ambecò ai seguenti recapiti:

Telefono - 0863/411088

E-mail - formazione@ambeco.org