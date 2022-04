(Rocca di Mezzo, 22 Apr 22) "Invest in our Planet", "Investiamo nel nostro Pianeta", è il tema dell'Earth Day 2022, un appello per puntare l'attenzione di tutti sui cambiamenti climatici, sulla necessaria riduzione dei gas serra e sulle conseguenze che potrebbero derivare da scelte sbagliate o peggio ancora dalle non scelte. Le riduzioni di gas serra entro il 2030 sono elementi determinanti per consentirci di rispettare l'accordo di Parigi, come il mantenimento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi è fondamentale per garantirci un mondo più sostenibile e vivibile.

Molti sono gli appuntamenti previsti per celebrare la giornata Mondiale della Terra 2022 nel nostro Paese. Eventi online aperti al pubblico sono organizzati in molte città, ed è possibile collegarsi attraverso i vari collegamenti presenti alla pagina ufficiale dell'evento.

https://www.earthday.org/earth-day-2022/

In occasione dell'Earth Day (Giornata della Terra), proponiamo, grazie alla collaborazione con Ambecò e con il Centro di Educazione Ambientale del Parco, la realizzazione di un evento educativo ed informativo per sensibilizzare gli alunni alle problematiche legate alla sostenibilità ambientale.

Festeggeremo questa giornata facendo immergere gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Celano (AQ) nella storia fantastica dell' "Atlante delle emozioni", piccola guida emozionale del Parco Regionale Sirente Velino. Un viaggio avventuroso nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino, dove i bambini saranno i giovani protagonisti che salveranno la loro terra da una forte siccità dovuta all'incuria, all'ignoranza e allo sperpero degli uomini.