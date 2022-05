(Rocca di Mezzo, 09 Mag 22) Il rifugio "La Vecchia" è un incantevole rifugio situato negli Appennini, nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino in Abruzzo, a Rovere, frazione del Comune di Rocca di Mezzo e sede dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico.

È stato costruito nel 1993 dal Sig. Nicola e un gruppo di amici amanti della montagna, che lo realizzarono portando a spalla e con l'aiuto di muli, tutto il materiale necessario.

Il rifugio "La Vecchia" è situato sul colle di Mandra Murata a 1830 m.s.l.m., lungo la dorsale del Monte Sirente. Si arriva al rifugio tramite un sentiero facilmente percorribile da tutti, grandi e bambini, con una durata complessiva di percorrenza di andata e ritorno di circa 5 ore per una lunghezza totale di 9 km ed un dislivello di 500m, difficoltà E. Il sentiero lambisce il Centro Visita del Camoscio e Area Faunistica di Rovere. Ogni anno è praticato da centinaia di escursionisti e appassionati della montagna.

Il rifugio "La Vecchia" ora ha bisogno però di una serie di interventi per essere ristrutturato e per essere conservato nelle sue caratteristiche originali.

Da qui la decisione dei ragazzi della 3°D del Liceo Classico F. Vivona, di Roma, di mobilitarsi perché vogliono che il rifugio torni ad essere quel bivacco da fiaba come tanti visitatori lo definiscono, non solo per la sua struttura molto particolare ma anche per la sua posizione e la tipologia di materiale, il legno, utilizzato per la costruzione. Gli interventi più urgenti - rifacimento del tetto, della porta e delle tre finestre – dovrebbero iniziare il prima possibile permettendo così che, all'arrivo della prossima neve, il rifugio ritorni ad essere quel luogo magico per i tanti visitatori che annualmente ospita.

La mobilitazione nasce da un legame profondo tra il Liceo e il Parco Naturale Regionale Sirente Velino e dall'interesse naturalistico di studenti, genitori, personale docente e non docente. I ragazzi della 3°D sono promotori di una scuola integrata nella società, dove la scuola oltre essere un luogo di apprendimento, è prima di tutto un luogo di formazione e di educazione dei giovani alla cittadinanza attiva a vantaggio della collettività contribuendo al miglioramento della società, sottolineano il valore del bene comune.

Come fare?

Attraverso la Rete del Dono. Si tratta di una piattaforma di crowdfunding per la raccolta di donazioni online a favore di progetti d'utilità sociale ideati e gestiti da enti del terzo settore (o organizzazioni non profit), denominati anche ETS, i loro sostenitori e i donatori.

Gli ETS tramite la questa piattaforma possono promuovere i loro progetti solidali. La Rete del Dono si occuperà di devolvere agli ETS beneficiari le donazioni ricevute attraverso il portale, tenendo conto delle preferenze espresse da donatori e sostenitori.

Con una donazione di 15€ si riceveranno i ringraziamenti dagli studenti della 3°D;

Con una donazione di 50€ si riceveranno i ringraziamenti dal dirigente scolastico Prof.ssa D. Benincasa;

Con una donazione di 150€ il proprio nome sarà inserito in una targa esposta all'interno del rifugio.

La manodopera per il rifacimento del tetto, della porta e delle tre finestre, sarà svolta in parte da volontari locali che doneranno il proprio tempo e competenze.

Unica motivazione: dare rifugio gratuitamente agli escursionisti trovando qui ogni tipo di strumento utile offrendo anche riparo qualora fosse necessario. È richiesto solo di lasciarlo in ordine e pulito.

Grazie di cuore per il tuo supporto!