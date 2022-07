(Rocca di Mezzo, 27 Lug 22) 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗻 𝗤𝘂𝗼𝘁𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 - 𝗣𝘂𝗻𝘁𝗶 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶 accoglie artiste e artisti provenienti da tutte le discipline appartenenti al mondo delle arti dal vivo e cerca, in un territorio vivo e ricco come quello dell'Altopiano delle Rocche, di portare avanti un'indagine a contatto con la cittadinanza e il contemporaneo. Per questa nuova edizione si è lavorato in continuità con l'anno scorso nel configurare come un luogo aperto al dialogo, attraverso laboratori e residenze, e attento a diversi percorsi artistici, sia quelli già largamente riconosciuti e affermati sia quelli in via di formazione e scoperta. Il Festival stesso, con la Direzione Artistica di Alessandro Businaro (1993) e la Direzione Esecutiva di Dario Del Fante (1991), si identifica come un laboratorio libero, non esclusivo e recettivo. Per 𝗣𝘂𝗻𝘁𝗶 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶 sono stati invitate figure artistiche che attraverso il rapporto con il pubblico, il rapporto con il corpo, il rapporto con la tecnologia, il rapporto con la parola e con lo spazio urbano possano mettere in crisi il significato del termine teatro. Cosa troverete in questa edizione? Troverete corpi vivi, domande aperte e ricerca condivisa di punti cardinali per orientarsi.

Quartier generale del festival sarà anche quest'anno il Parco Regionale Sirente Velino. Altri luoghi coinvolti saranno la Palestra Polivalente L. Sebastiani e il Rifugio VincenzoSebastiani, che rispettivamente ospiteranno gli spettacoli di apertura e di chiusura del programma.

TiQ- Teatro in Quota è un festival indipendente possibile grazie al contributo del Comune di Rocca di Mezzo, della Pro Loco di Rocca di Mezzo, del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, dell'Associazione Re:main e con il supporto del Teatro Stabile d'Abruzzo, della Consulta dei Giovani dell'Altipiano delle Rocche e di Impressione - studiocreativo.

PROGRAMMA TiQ 2022

MARTEDÌ 2 AGOSTOore 21.30Palestra Polivalente L. Sebastianiend-to-enddiAndrea Dante BenazzoeLaura Accardo

MERCOLEDÌ 3 AGOSTOore 21.30Sede Parco Regionale Sirente Velino3/5Disprezzo della donnadi e conFrosini/Timpano

DAL 2 AL 9 AGOSTO a orari casuali per le strade di Rocca di Mezzo MODÙ! di e con Elia Tapognani

GIOVEDÌ 4 E VENERDÌ 5 AGOSTO ore 15.00 Villa Cidonio Il corpo libero laboratorio aperto a tutti con Silvia Gribaudi

VENERDÌ 5 AGOSTO ore 19.00 e 21.30 Sede Parco Regionale Sirente Velino Peso Piumadi e con Silvia Gribaudi

DOMENICA 7 AGOSTO ore 21.30 Sede Parco Regionale Sirente Velino Il mio corpo ècomeun monte – uno studio concept, testi e regia Giulia Odetto

LUNEDÌ 8 AGOSTO ore 21.30 Sede Parco Regionale Sirente Velino

YYY concerto di e con Dario Felli

MARTEDÌ 9 AGOSTO ore 17.45 Rifugio Vincenzo Sebastiani 35040 ideazione, drammaturgia, progetto sonoro e visivo di Alessandro Businaro